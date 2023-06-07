Пограничники Курской области приземлили украинский дрон

Фото: t.me/gubernator_46

Украинский разведывательный дрон «Лелека-100»

Пограничники посадили украинский разведывательный дрон «Лелека-100» в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, это удалось сделать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Глава региона ранее сообщил, что один человек ранен во время обстрела ВСУ Глушковского района Курской области. Мужчина пострадал во время восстановления электрической подстанции в селе Попово-Лежачи, куда украинская армия сбросила два взрывных устройства. В результате атаки на подстанцию Попово-Лежачи и Тёткино остались без электричества.

Накануне, 4 июня, российские войска сбили украинский беспилотник в городе Судже Курской области. По словам Старовойта, аппарат принадлежал батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

2 июня Старовойт сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое. По его словам, никто из жителей не пострадал.