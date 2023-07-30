Погорелец назвал чиновницу воровкой и получил штраф

Фото: shutterstock.com

Житель Ульяновской области дважды назвал сотрудницу администрации МО «Цильнинский район» воровкой, за что был оштрафован на три тысячи рублей, следует из решения мирового судьи судебного участка № 2 Ульяновского судебного района. Как указано в постановлении, Волков В. А. пришел к чиновнице насчет материальной помощи ему как погорельцу, начал кричать и оскорбил ее в присутствии других людей.

Инцидент произошел 12 мая, решение вынесли 25 июля.

Высказывания «воровка» Волков В. А. произнес именно в ее адрес, глядя ей в глаза, поскольку в этот момент разговаривал с ней, — подчеркивается в постановлении.

Мужчина заявил в суде, что обращался с такой характеристикой ко всем работникам администрации района и не считает ее оскорбительной.

Ранее пьяный священник из Волгограда оскорбил сотрудников ДПС, когда они его задержали. Им пришлось догонять мужчину, спровоцировавшего аварию на дороге в Дзержинском районе. Вместе с тем он угрожал перейти в ислам, если его не отпустят. На опубликованных каналом кадрах видно, как сотрудник ДПС с трудом удерживает священника, пытающегося убежать.