Погоня полицейских за машиной скорой в российском городе попала на видео В Екатеринбурге полицейские сняли на видео погоню за машиной скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Екатеринбурга сотрудники полиции были вынуждены устроить погоню за водителем скорой помощи, который отказывался подчиниться их требованиям и остановиться. Видео преследования нарушителя из салона патрульной машины разместил портал Е1.RU. По неподтвержденной информации, пытавшийся скрыться был пьян.

«Скоряк неостановку замутил», — прокомментировал ситуацию один из правоохранителей.

Инцидент произошел 18 декабря на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева. По громкоговорителю из другой патрульной машины водителя просили прижаться к обочине и остановиться. Автомобиль числится как машина частной неотложной помощи. В ГИБДД пояснили, что преследование вели патрульные машины полиции, уточнил Е1.RU.

Ранее погоню устроили полицейские в Минусинске под Красноярском. Они также были вынуждены применить табельное оружие при задержании 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На требование остановиться он не реагировал. Пытаясь скрыться, юный лихач постоянно менял полосы движения и выезжал на встречную полосу. В отношении юноши составили восемь административных протоколов.