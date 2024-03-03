Погоня, авария и стрельба по машине с ребенком произошли в Екатеринбурге Baza: мужчина и ребенок вылетели на авто в кювет в попытке уйти от полицейских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль, пытавшийся уйти от полицейских, вылетел в кювет и перевернулся на Сибирском тракте в Екатеринбурге, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, в машине находился 39-летний мужчина и его 15-летняя дочь. Перед аварией полицейские были вынуждены открыть по автомобилю огонь, сообщил канал.

По его информации, все началось с того, что мужчина проигнорировал требования полиции и продолжал ехать по трассе со значительным превышением скорости. Нарушитель также выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации, из-за чего полицейские открыли огонь. По информации канала, они выпустили по машине целую обойму.

После этого авто с пробитыми колесами улетело в кювет. Подъехавшие к месту аварии полицейские обнаружили там девочку-подростка, которая была немедленно доставлена в больницу с ссадинами и ушибами. Вскоре девочку отпустили домой из-за отсутствия серьезных травм.

Мужчину тем временем доставили в отдел полиции. В крови у него был обнаружен алкоголь. На него составили административный протокол, однако рассматривается и вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Пермского края применили табельное оружие в погоне за нарушителем. В результате происшествия были ранены пассажиры 17 и 22 лет, их госпитализировали, 21-летнего водителя задержали.