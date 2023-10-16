Погибшую при ударе ВСУ семью журналиста Sputnik похоронили в Белгороде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Белгороде прошли похороны дочери, тестя и тещи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, погибших во время атаки ВСУ, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Сам сотрудник агентства находится в коме, добавила медиаменеджер.

И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет, — сказала Симоньян.

По ее словам, жена журналиста в шоковом состоянии находится в больнице, поэтому на похоронах не появилась. Ранее Симоньян сообщила, что Акифи, чья дочь погибла при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом, работает продюсером Sputnik Афганистан. Он освещал последствия землетрясения в Герате, а в Белгород приехал на пару дней, чтобы провести время с семьей.

Губернатор региона Вячеслав Гладков 12 октября сообщил, что ночью в результате атаки дрона ВСУ погибли три человека, среди которых маленькая девочка. Тело ребенка оказалось под завалами обрушившегося здания, родителей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подтвердил, что погибшая является дочерью корреспондента.