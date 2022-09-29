Погибшую при стрельбе в Ижевске учительницу посмертно наградили Учительницу, погибшую при ЧП в Ижевске, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России, сообщили РИА Новости в правительстве Удмуртии. Знак отличия и удостоверение вручили сыну женщины во время панихиды, которая прошла 29 сентября.

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу №88 в Ижевске, наградили знаком «Отличник просвещения» Министерства просвещения России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня прошли похороны ещё четверых погибших во время трагедии. При этом помощь в организации похорон оказали власти Удмуртии.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.