Погибший в зоне СВО российский офицер получил звание Героя России Меликов: старший лейтенант Васильев посмертно получил звание Героя России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Старший лейтенант Михаил Васильев родом из Ставропольского края, погибший в зоне спецоперации во время спасения сослуживцев, посмертно получил звание Героя России, написал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, офицеру в день смерти удалось помочь 13 бойцам.

За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно. <...> Роту, которой командовал, офицер называл второй семьей. В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину, — подчеркнул глава региона.

Меликов также принес соболезнования супруге и семье погибшего военного. Офицер запомнился сослуживцам как отважный воин, требовательный, но заботливый командир, констатировал он.

Ранее прапорщику Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России за подвиг в ходе спецоперации на Украине. Как отметил глава Республики Дагестан, в сентябре 2023 года подгруппа, которой командовал боец, попала под массированный огонь в Запорожской области. Несмотря на это, прапорщик в течение трех часов эвакуировал боевых товарищей, а затем вернулся на опорный пункт для корректирования ответных ударов.