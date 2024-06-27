Погибший с беременной любовницей в ТРЦ Краснодара не знал, от кого ребенок РИА Новости: разбившиеся на BMW в Краснодаре любовники ругались из-за отцовства

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Любовники, вылетевшие с парковки на третьем этажа ТРЦ «Галерея Краснодар» на BMW, часто ругались на тему установления отцовства еще не родившегося ребенка. Мужчина был другом семьи и его злил тот факт, что возлюбленная была сразу с двумя, рассказала РИА Новости подруга водителя иномарки. В ДТП также погиб сын женщины.

Муж часто «палил» их, но ничего не делал. Друг семьи не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость… , — заявила собеседница издания.

При этом она уверена, что мужчина не убийца: он не унес бы с собой жизнь мальчика и еще не родившегося ребенка, потому что своих детей у него не было, но он очень хотел.

Девушка также добавила, что погибший на момент аварии не употреблял наркотики более пяти лет. Сам погибший руководил центром восстановления личности, в котором лечат от наркомании, алкоголизма и игромании.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Правоохранители рассматривают версию, согласно которой машина могла быть технически неисправна или повреждена кем-то умышленно. Окончательно причины трагедии станут понятны после того, как проведут необходимые экспертизы.