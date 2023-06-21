Погибших после подрыва Каховской ГЭС стало больше Алексеенко: количество погибших после подрыва на Каховской ГЭС увеличилось до 41

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС, который спровоцировал широкомасштабное затопление территории в Херсонской области, увеличилось до 41 человека, написал в своем Telegram-канале глава регионального правительства Андрей Алексеенко. До этого было известно о 38 погибших.

К сожалению, число погибших выросло до 41 человека, — заявил Андрей Алексеенко.

Он добавил, что все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению 3 пятиэтажки Алешек и 5 многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань). Кроме того, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения в подрыве станции. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС.

Депутаты Европарламента 14 июня назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент России Владимир Путин же обвинил Киев в целенаправленных ударах по ГЭС из HIMARS.