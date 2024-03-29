Погибшие в «Крокусе» сестры Макарские пережили теракт в Волгодонске «360»: погибшие в «Крокусе» сестры Макарские пережили теракт в Волгодонске

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Погибшие при атаке террористов на «Крокус Сити Холл» сестры Макарские в юности пережили теракт в Волгодонске, сообщила «360» подруга одной из них Алена. Девушки в 1999 году находились в доме, возле которого произошел взрыв. Их семья обращалась за помощью к врачам.

Анна и Татьяна поехали в «Крокус» на концерт. Группу «Пикник» любила Анна, которая живет в Щелково, а сестру она позвала за компанию — та живет в Волгодонске, — рассказала Алена.

По словам женщины, сестры находились в концертном зале и «звонили во время теракта, прощались». У Анны остались муж и дети. У Татьяны — мать в Волгодонске. Собеседница телеканала беспокоится, сможет ли пожилая женщина обеспечить уход за детьми.

Аня и Таня относились к жизни позитивно. Яркие девушки. Аня — моя лучшая подруга. Всегда поможет, человек с большим сердцем, — заключила женщина.

Четверо вооруженных автоматами мужчин в камуфляже вечером 22 марта ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы открыли огонь по людям, после чего устроили поджог и скрылись на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Суд принял решение отправить их под арест до 22 мая.