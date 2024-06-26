Погибшего при теракте протоиерея Котельникова похоронили в Дербенте

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В Дербенте состоялись похороны протоиерея Николая Котельникова, который погиб в результате теракта в Дагестане, передает корреспондент NEWS.ru. Церемонию погребения посетили десятки местных жителей.

Похороны состоялись на территории церкви, где служил протоиерей. Попрощаться с Котельниковым пришли его близкие, местные жители. В церемонии приняли участие несколько сотен людей, в том числе депутат ГД Хизри Абакаров, заместитель председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев, и. о. главы Дербента Ахмед Кулиев.

Ранее министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов охарактеризовал Котельникова как человека мира. По его словам, священнослужитель был готов прийти на помощь любому, независимо от религии или вероисповедания.

Муслимов отметил, что давно знал протоиерея, их связывала крепкая дружба. Знакомство с Котельниковым состоялось, когда в Дербент привезли благодатный огонь и священнослужитель ознакомил Муслимова с соответствующей процедурой.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.