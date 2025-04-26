Погиб разработчик РЭБ «Красуха» Рытников: что известно, кто его убил

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгений Рытников погиб при подрыве автомобиля. Что об этом известно, чем он занимался, когда произошел инцидент, кто за этим стоит?

Что известно о смерти Рытникова

Автомобиль Рытникова был взорван при помощи самодельного взрывного устройства, которое находилось под днищем, писал NEWS.ru. СВУ было начинено поражающими элементами и сработало в момент, когда мужчина вместе с коллегой садился в машину. Инцидент произошел неподалеку от украинской границы в ночь на 18 апреля.

Рытников был ключевым разработчиком системы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

Кто мог ликвидировать Рытникова и почему

Комментируя инцидент, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ открыли охоту не только на российский генералитет, но и на разработчиков «оружия победы».

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«Чистейшей воды терроризм. Терроризм заключается в попытке Украины запугать российский генералитет. Раньше пытались запугать журналистов, политологов. Вспомним Дарью Дугину, Владлена Татарского, кто вел себя активно в информационном поле. Теперь у них два направления: высшее командование и яркие представители оборонно-промышленного комплекса, создающие оружие победы», — считает Перенджиев.

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет, что Рытников стал целью украинских спецслужб.

«РЭБ "Красуха" -- это один из немногих комплексов радиоэлектронной борьбы, который действительно работает, и именно поэтому Рытников стал целью украинских спецслужб», — утверждает автор канала.

Фото: МО РФ РЭБ «Красуха»

Автор Telegram-канала «Под лед» назвал устранение Рытникова «очередным украинским терактом». Источник задался вопросом, почему об инциденте стало известно только сейчас.

«Стало известно об очередном украинском теракте. Был убит глава Брянского электромеханического завода и разработчик РЭБ „Красуха“ Евгений Рытников. <...> Вечная память талантливому русскому инженеру и моему земляку. <...> Странно, что об этом стало известно только спустя неделю», — отметил канал.

Какие еще подобные инциденты были недавно

Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Он погиб в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов.

По предварительной версии следствия, в машине марки Volkswagen сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Детонация СВУ произошла, когда Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем. Бомбу мощностью 1 кг тротила привели в действие дистанционно: за генералом могли следить при помощи видеокамеры, установленной в иномарке, писали СМИ.

Предполагаемым исполнителем убийства называют уроженца украинского города Сумы Игната Кузина, который с 2015 года зарегистрирован в Карачаево-Черкесии. Он месяц снимал квартиру в том же доме, где жил убитый офицер, и приобрел Volkswagen в начале февраля.

В МИД РФ также указали на украинский след в данном инциденте.

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Есть основания полагать, что к убийству генерал-майора Москалика причастны украинские спецслужбы», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

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