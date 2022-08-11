Погиб пациент скорой, попавшей в ДТП в Липецке В Липецке в ДТП перевернулся реанимобиль, находящийся внутри него пациент погиб

Фото: УМВД России по Липецкой области

Место ДТП

В Липецке погиб пациент, находящийся в реанимобиле, перевернувшемся в результате ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Уточняется, что скорая, следовавшая в медучреждение, столкнулась с легковым автомобилем Opel. В аварии также пострадали водитель легковушки, фельдшер и супруга погибшего, которая сопровождала его в больницу.

В Липецке на пересечении улиц Советской и Горького произошло ДТП с реанимобилем и легковым автомобилем. Реанимобиль перевозил пациента, ехали в медицинское учреждение. <...> Человек, которого перевозили в реанимобиле в медицинское учреждение, скончался, — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что причину смерти пациента установит судебно-медицинская экспертиза.

В начале августа в Москве на 34-м километре Киевского шоссе, микроавтобус врезалсяв стоящий автомобиль. Трое мужчин и три женщины были доставлены в столичные больницы с травмами различной степени тяжести. Одного пострадавшего в срочном порядке эвакуировали на вертолете. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.