Поездка с пьяным таксистом закончилась для петербуржца смертью В Петербурге пассажир такси погиб в ДТП с автомобилем-вышкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пассажир такси погиб в ДТП, передает РЕН ТВ. Очевидцы сообщают, что водитель такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения, въехал в автомобиль-вышку в районе Автовского путепровода.

Водитель остался жив. Его госпитализировали. Рабочие рассказали 78.ru, что они завершали ремонт на участке дороги, автовышка стояла на пустующей полосе без ограждений. По их словам, не заметить этот спецтранспорт ранним утром водитель не мог — на дороге практически никого не было.

Из-за ДТП частично перекрыто движение и временно изменены маршруты передвижения нескольких автобусов.

Ранее в Купинском районе Новосибирской области в аварию попал автомобиль, в котором ехал местный прокурор Антон Бальков с семьей. В результате ДТП погибла его годовалая дочь. По предварительным данным, семья ехала со стороны села Новоключи, рядом с которым находится озеро — популярное место отдыха у жителей района.

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