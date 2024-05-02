Поезда задерживались в двух российских регионах из-за атаки БПЛА Движение поездов задерживалось ночью в Курской и Орловской областях

Фото: МО Украины

Ночью в Курской и Орловской областях образовались задержки в движении поездов из-за атаки украинских дронов, сообщает РИА Новости. В настоящее время ситуация нормализовалась, и движение восстановлено. Информацию подтвердили также в пресс-службе Московской железной дороги.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины начали наносить удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре в России. По данным канала, в ночь на 2 мая Украина атаковала тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России. Baza пишет, что сначала под удар попали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области, а через 15 минут дроны ВСУ ударили по тяговым подстанциям и трансформаторным подстанциям на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Минобороны Рф данную информацию не комментировало.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в регионе был введен режим опасности атаки беспилотников. Беспилотник Вооруженных сил Украины сбит силами противовоздушной обороны над Обоянским районом. О пострадавших информации не поступало.

Также режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал воронежцев сохранять спокойствие.