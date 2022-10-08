Поезда до Москвы отправились из Севастополя и Симферополя Из Севастополя и Симферополя отправились поезда до Москвы, они пройдут по Крымскому мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Севастополя и Симферополя отправились первые поезда до Москвы, рассказала компания «Гранд сервис Экспресс». Составы проследуют по Крымскому мосту, на автомобильной части которого утром произошел взрыв. В 17:10 отправился поезд из Симферополя. Через пять минут свой маршрут начал состав из Севастополя.

Двухэтажный поезд № 28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд № 8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, — подчеркивает компания-перевозчик.

Ранее в Сети появилось видео передвижения первых автомобилей по Крымскому мосту после ЧП, произошедшего утром 8 октября. До этого региональный руководитель Сергей Аксенов сообщил об открытии автомобильного движения на Крымском мосту.

Утром на мосту произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. Последний двигался в направлении Крыма. В результате два автомобильных пролета обрушились.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что мощность взрыва на Крымском мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн в тротиловом эквиваленте. По его словам, на это указывают как масштаб разрушений на переправе, так и пожар на поезде с топливом.