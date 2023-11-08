Электричка со 150 пассажирами протаранила грузовик в Нижегородской области Появились кадры с места столкновения поезда с грузовиком в Нижегородской области

Фото: t.me/mchs_official

Электропоезд протаранил грузовой автомобиль в Балахнинском районе Нижегородской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Появились кадры с места, на которых видно смятую кабину грузовика и сошедший с рельс вагон.

По предварительным данным, 8 ноября 2023 года, около 15:05 на перегоне станций Заволжье — Правдинск вблизи деревни Трестьяны на регулируемом переезде, расположенном на пути общего пользования, произошло столкновение пассажирского электропоезда с грузовым автомобилем, — сообщила прокуратура.

Причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся составом, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По предварительным данным, водитель грузовика погиб.

По информации «КП», в электричке сообщением Заволжье — Нижний Новгород в момент ЧП находилось порядка 150 пассажиров, за помощью никто не обращался. Людей довезли до ближайшей станции на автобусах. На место направили восстановительный поезд.

В Telegram-канале «Звезды» опубликовано видео, на котором видно горящий поезд. По данным канала, в результате ЧП загорелся первый вагон, в нем заклинило двери.

Ранее в Подмосковье электричка протаранила легковушку, водитель которой выехал на пути на красный сигнал светофора. Мужчина сам выбрался из машины до прибытия спасателей, его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом ребер.