Поезд насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. Трагедия произошла утром на станции Юшала Тугулымского городского округа на 2060-м км, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на Тюменскую транспортную прокуратуру. На месте происшествия проводится проверка.

На место происшествия выехали оперативники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что пенсионерка переходила железнодорожные пути вместе с мужем в запрещенном месте из-за того, что они опаздывали на электричку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает KP.RU.

2 марта в московском метро на станции «Октябрьское Поле» мужчина попал под поезд и погиб. В тот же день на станции «Ботанический сад» пассажир, попавший под поезд, получил травму головы и лишился левого голеностопа.

25 февраля в Московской области около железнодорожной станции Булатниково поезд сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу в Москве. Экстренные службы вызвал очевидец, который находился недалеко от места происшествия.