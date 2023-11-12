Поезд Москва — Симферополь остановили на полпути из-за угрозы взрыва SHOT: поезд Москва — Симферополь остановлен под Тамбовом из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский поезд, следующий по маршруту Москва — Симферополь, остановили в Тамбовской области из-за угрозы взрыва, сообщает Telegram-канал SHOT. Состав осмотрели сотрудники полиции и кинологи, после 40-минутной задержки он отправился в пункт назначения.

Поезд выехал из столицы 12 ноября в 08:40 и несколько часов спустя был остановлен на станции Мичуринск-Воронежский. Всех пассажиров эвакуировали на перрон.

По данным канала, причиной задержки состава стал пассажир, который под воздействием алкоголя стал вести себя агрессивно и угрожать проводникам взрывом. Мужчину задержали сотрудники полиции. Взрывных устройств в поезде не обнаружили.

Накануне в Рязани в результате подрыва железнодорожного полотна в районе станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, семь из которых были заполнены минеральными удобрениями. Пострадали два человека. Помощник и машинист получили легкие травмы. По предварительным данным, подрыв был устроен с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ), каждое из которых них содержало свыше 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

СВУ были заложены на пути с интервалом в 10 м друг от друга. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.