Поезд Москва — Можайск задержался на четыре часа из-за сбитого человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Пассажиров поезда Москва — Можайск не выпускают из вагонов из-за попавшего под колеса человека, сообщила RT одна из находящихся в поезде женщин. По ее словам, нескольким людям стало плохо.

В 20:20 состав отбыл от станции Голицыно, и между Голицыно и Сушкинской поезд сбил человека. Никого не выпускают из поезда. Руководство поезда сначала говорили, что ожидают МЧС, затем час ожидали полицию, теперь ждем Следственный комитет, — рассказала собеседница.

Скорая помощь приехала за пассажирами, которые почувствовали себя плохо. При этом остальным выйти не разрешают без объяснения причин. На опубликованном видео слышно, как люди возмущаются, потому что четыре часа сидят в вагонах без воды.

Ранее стало известно, что грузовой поезд сбил 12-летнюю девочку в Кемеровской области. Она скончалась от полученных травм. Трагедия произошла в районе станции Егозово Западно-Сибирской железной дороги в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

До этого мужчина с двухлетним ребенком на руках попал под поезд на станции Грязи-Воронежские в городе Грязи Липецкой области. На видео с места происшествия видно, как мужчина в последний момент пытается отпрыгнуть от идущего состава, но не успевает и падает, а ребенок вылетает из его рук на платформу. Мужчина и ребенок выжили, их госпитализировали с различными травмами. Проводится доследственная поверка.