Поезд маршрута Москва — Анапа остановили из-за диверсанта SHOT: диверсант поджег релейный шкаф в Калужской области, поезд Москва — Анапа остановили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленник поджег релейный шкаф на перегоне в Калужской области, в результате чего вынужденно был остановлен поезд Москва — Анапа, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, преступление было совершено 29 июля в районе двух часов ночи в Ферзиковском районе, злоумышленник тщательно замел свои следы.

Канал утверждает, что злоумышленник облил содержимое релейного шкафа горючим веществом. Дверца шкафа была отогнута, внутри обнаружили клочки обгоревшей бумаги.

Отмечается, что последствия были быстро устранены, задержка поезда составила не менее 10 минут. Возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность путей железнодорожного сообщения.

Ранее сообщалось, что 19-летний безработный житель Удмуртии попытался поджечь релейный шкаф на перегоне в Ленинском районе Ижевска. Пожара не произошло, молодого человека задержали. На допросе он рассказал, что действовал по указанию, полученному в соцсетях. За поджог ему обещали 15 тысяч рублей.

9 июля в республике Марий Эл неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на станции Пемба в Медведевском районе. Из-за действий диверсанта на 13 минут был задержан пассажирский поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург.