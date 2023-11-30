Поэт заподозрил друга в краже блокнота со стихами и проломил ему голову Amber Mash: под Калининградом поэт проломил голову другу из-за пропажи рукописей

В Калининградской области поэт разбил другу голову скалкой после того, как заподозрил его в краже рукописей стихов, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Как выяснил канал, в прошлом 68-летний Леонид отбывал наказание за сбыт оружия, угрозы убийства и умышленное причинение вреда здоровью, а сейчас сочиняет стихи, которые записывает в записную книжку. Отмечается, что недавно в разгар посиделок с другом Анатолием в Большом Селе он не нашел дорогого сердцу блокнота, подозрение пало на собутыльника.

Как пишет Amber Mash, долго разбираться Леонид не стал и проломил лобную кость товарищу. Книжка со стихами не нашлась, добавили журналисты.

Ранее в дагестанском селе Тюба мужчина при распитии алкогольных напитков зарезал знакомого, а потом сжег тело. В отношении него СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый объяснял свой поступок грубостью со стороны 50-летнего знакомого, от ножевых ранений тот скончался на месте. По словам злоумышленника, тот оскорбил его мать. Также задержанный признался, что хотел только припугнуть собутыльника, но перестарался.