Поджог квартиры «коктейлями Молотова» в Нижнем Тагиле попал на видео В Нижнем Тагиле двое мужчин подожгли квартиру «коктейлями Молотова»

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Двое жителей Нижнего Тагила вечером 4 марта подожгли квартиру в доме на улице Цементной «коктейлями Молотова» и сбежали с места происшествия, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Хозяйка пострадавшей квартиры заявила, что хочет решить вопрос мирным путем.

Два полоумных товарища, проходя мимо, подожгли жилую квартиру. В квартире 4 комнаты, в результате пожара пострадало 2 комнаты, — рассказала пострадавшая.

По ее словам, в результате поджога пострадало много мебели и прочей домашней утвари. При этом женщина решила не обращаться в правоохранительные органы и призвала злоумышленников связаться с ней, чтобы решить ситуацию мирным путем с возмещением убытков. Горожанка также отметила, что на видео видно лица хулиганов и попросила всех, кто их узнал, обратиться к ней.

Издание URA.RU подтвердило, что в МВД не поступало сигнала об этом поджоге. Тем не менее в ведомстве сообщили, что приступили к проверке обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании 28-летнего жителя подмосковной Коломны, который пытался поджечь дом 76-летнего генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за шантажа мошенников.