Доверчивого поджигателя из Петербурга отправили под арест Жителя Петербурга арестовали за поджог по заданию мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга 2002 года рождения арестовали по подозрению в умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Он поджигал чужие двери по указанию «сотрудника Росфинмониторинга».

По словам обвиняемого, в декабре 2023 года ему позвонил неизвестный и представился сотрудником мобильного оператора. Мошенник сообщил о необходимости продлить договор обслуживания сим-карты. После предоставления своих паспортных данных мужчина узнал о кредитах, взятых на его имя.

Ему позвонил другой неизвестный и представился сотрудником портала госуслуг. По словам звонившего, мошенники взяли кредиты от его имени. Под угрозой следствия Росфинмониторинга ему поручили взять новые кредиты и поджечь дверь в квартире человека, который якобы отказался от сотрудничества.

Сначала мужчина ошибочно поджег не ту квартиру, но на следующий день по указанию того же «сотрудника Росфинмониторинга» поджег нужную дверь, а также дверь напротив. В итоге за содеянное Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце декабря в Петербурге задержали как минимум троих человек, подозреваемых в поджогах автомобильных покрышек в парадных в разных районах города. В одном из случаев это были 16-летние подростки, в другом — 34-летний петербуржец. В результате их действий помещения окутывал черный едкий дым. В один из дней на это в полицию пожаловались сразу несколько жильцов.