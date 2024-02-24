Подземный паркинг пылает в подмосковном Одинцово «360»: подземный паркинг загорелся на Можайском шоссе в Одинцово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подземный паркинг загорелся на Можайском шоссе в подмосковном городе Одинцово, сообщает «360». По информации издания, из помещения вырываются клубы дыма. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб. Издание уточнило, что на вызов также приехали их коллеги из Москвы.

Ранее сообщалось, что задымление произошло в одном из ангаров на территории завода ОКБ «Сухой» на севере Москвы. Информация о пострадавших не поступала.

В этот же день две женщины погибли при пожаре на севере Москвы. По факту произошедшего начата доследственная проверка. По данным следователей, ЧП произошло утром 24 февраля в квартире дома на улице Академика Ильюшина. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, ее тело нашли с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время умерла.

До этого начался пожар на четвертом этаже пятиэтажного дома в Новосибирске. Спасатели за 50 минут ликвидировали открытое горение на 40 квадратных метрах. Квартира горела по всей площади, погибли два человека, еще пятеро пострадали, пожарные спасли девять человек.