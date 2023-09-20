«Подумала, что дрон»: очевидица о взрыве в Балашихе Жительница Балашихи приняла взрыв газа в доме за удар дрона

Фото: NEWS.ru

Жительница дома на улице Октябрьской в Балашихе рассказала NEWS.ru, что поначалу приняла взрыв газа в многоэтажке за удар беспилотника. По словам женщины, в ее квартире все затряслось, она проснулась в ужасе.

Я проснулась, у меня все затряслось. Я думала, у меня инфаркт случится. Я сразу подумала, что это, наверное, дрон куда-то врезался. С нынешними-то событиями... Вышла на балкон, смотрю, а здесь все задымлено, — рассказала очевидица.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе взорвался газ на четвертом этаже, в результате были повреждены более 10 квартир на трех этажах. По факту ЧП в СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Ранее жительница дома напротив рассказала, что при взрыве у многих соседей выбило двери и окна. Женщина отметила, что в ее собственной квартире в результате ЧП повредились окна и порвались москитные сетки.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

После взрыва в многоэтажке на Октябрьской улице во время разбора завалов на третьем этаже произошло повторное обрушение. Момент падения плиты попал на видео, пострадали трое спасателей.