Подтопленными после паводка остаются 137 населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе.
По данным пресс-службы МЧС, последствия стихии коснулись 16 муниципальных районов. Вода заполнила 774 жилых дома, 3796 приусадебных участков, один мост и 153 участка автомобильных дорог.
Пострадавших, отрезанных населённых пунктов нет, — отмечается в
сообщении.
В ведомстве также сообщили, что частично подтоплена взлётно-посадочная полоса в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. Восстановить работу воздушной гавани планируется к 16 сентября.
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обсудить с банками возможность реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим от наводнения в Иркутской области.