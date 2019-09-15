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Следственные органы в Ярославской области возбудили ещё одно уголовное дело по факту ДТП недалеко от города по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте трагедии работают сотрудники регионального управления СК РФ, в том числе и руководитель ведомства по субъекту. В рамках производства проведут ряд экспертиз, чтобы составить картину произошедшего, говорится на официальном...