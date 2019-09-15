Фото: mchs.russia/vk.com

Подтопленными после паводка остаются 137 населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе.

По данным пресс-службы МЧС, последствия стихии коснулись 16 муниципальных районов. Вода заполнила 774 жилых дома, 3796 приусадебных участков, один мост и 153 участка автомобильных дорог.

Пострадавших, отрезанных населённых пунктов нет, — отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что частично подтоплена взлётно-посадочная полоса в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. Восстановить работу воздушной гавани планируется к 16 сентября.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обсудить с банками возможность реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

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