Подтопление в Ялте разрушило подпорные стены

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Власти Ялты зафиксировали множественные разрушения подпорных стен, одна улица перекрыта, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале. Причиной стало подтопление города, оно затронуло сад и две школы.

Фиксируем множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта улица Виноградная — обрушилась стена, подмыло дорогу. Прошу предусмотреть объезд. На Симферопольском шоссе в Массандре нанос грунта с виноградника, — говорится в сообщении.

Павленко добавила, что затоплена столовая в школе № 10, а в школе № 12 вода залила цокольный этаж. В четырех домах проблемы с кровлей. На улицах Жадановского, Грибоедова, Свердлова обнаружены протечки.

На 28–29 ноября в Крыму объявляли штормовое предупреждение из-за дождей и ветра до 25 м/с. Утром, 29 ноября, на Ялту обрушились сильные осадки, к 11:00 выпало более 60 мм. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий по решению главы Крыма Сергея Аксенова был создан оперативный штаб при правительстве региона. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Штормовой ветер в прошедшие выходные привел к подтоплениям в Крыму, в том числе в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова рассказала, что из-за шторма подтапливает дома у берега моря. Также многие села оказались обесточены, в Ялте поврежден газопровод, повалено много деревьев. Из-за непогоды перекрыли трассу Саки — Евпатория.