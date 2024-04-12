Подтопление нескольких сотен домов ожидается в Оренбуржье Правительство Оренбургской области прогнозирует подтопление более 800 домов

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

На территории Оренбургской области ожидается подтопление 814 жилых домов в ближайшие сутки, сообщил на внеочередном заседании Законодательного собрания региона первый вице-губернатор — первый зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин. По его словам, это связано с повышением уровня воды в реке Урал, передает ТАСС.

На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня в реке Урал и подтопление более 814 жилых домов и приусадебных участков в шести муниципальных образованиях с населением 2322 человека, — заявил Балыкин.

Он добавил, что 12 апреля в Оренбурге и Оренбургском районе ожидается подтопление более 650 домов, а также свыше 715 приусадебных участков, где проживают 1800 человек, включая 656 детей.

Ранее в администрации Оренбурга сообщили, что уровень воды в реке Урал рядом с городом к утру 12 апреля вырос до 1115 сантиметров. При этом в Орске наблюдается его снижение до 819 сантиметров.

Также ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о госпитализации 14 человек в Оренбургской области из-за последствий паводка. В общей сложности за медицинской помощью обратились 260 местных жителей.