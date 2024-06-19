Подстанция «Луч» в Энергодаре полностью уничтожена после атаки ВСУ Яшина: подстанция «Луч» в Энергодаре полностью разбита после атаки ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, электроснабжение в городе восстановлено, город запитан с атомной станции. Территория АЭС не пострадала.

Подстанция полностью разбита БПЛА, — сказала она.

Ранее Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится ЗАЭС. Атака привела к отключению электроэнергии в городе. Это произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч».

До этого Международное агентство по атомной энергии информировало, что взрыв произошел рядом с прудом-охладителем Запорожской атомной электростанции. Жертв и разрушений, как уточняется, удалось избежать. В Минобороны РФ не давали комментариев по этому поводу.

Также 8 июня ВСУ обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ также не сделало заявлений по этому поводу.

Кроме того, 18 апреля на Запорожской АЭС известили о прилете в тренажерный зал на территории станции после обстрела ВСУ. В пресс-службе предприятия уведомили, что в результате атаки никто не пострадал.