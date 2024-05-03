«Подшучивала надо мной»: убийца девочки рассказал, почему решил задушить ее Убийца девочки в Канске задушил ее из-за подшучиваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Канске в ходе следствия рассказал, что задушил школьницу из-за шуток в свой адрес, передает прокуратура региона. Ведомство опубликовало кадры с раскопок на месте убийства и со следственного эксперимента. Также выяснилось, что в день совершения преступления, произошедшего еще в 2006 году, он был пьян.

Она начала подшучивать надо мной, меня это разозлило, — рассказал обвиняемый на допросе.

Ранее Следственный комитет сообщал, что уголовное дело с обвинительным заключением отправлено прокурору. В дальнейшем дело с утвержденным обвинением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Выйти на мужчину удалось благодаря свидетельским показаниям. Женщина, которая видела девочку в день ее пропажи, была опрошена психологом. Девочка в злополучный день была замечена в компании мужчины и женщины. По фотороботу удалось найти женщину, которая дала наводку на знакомого из Норильска. Тот был задержан и дал признательные показания. Он убил девочку в заброшенной постройке и спрятал ее труп в подполе.

Как сообщалось ранее, в Люберцах мужчина напал на девятилетнего ребенка. Инцидент обошелся без серьезных травм для девочки. Правонарушителя же задержали сотрудники полиции. Ему инкриминируют хулиганские действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего.