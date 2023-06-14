Подсчитан общий ущерб Херсонской области от потопа МЧС: в результате потопа в Херсонской области был причинен ущерб на 1,2 млрд рублей

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

В результате затопления ряда населенных пунктов в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС и дамбы Каховского водохранилища был причинен ущерб общей стоимостью в 1,2 млрд рублей, заявил в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности глава МЧС Александр Куренков. По его словам, произошедшее расценивается как чрезвычайная ситуация федерального характера, передает в Telegram пресс-служба ведомства.

По оперативной оценке, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей. <...> Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования, — сказал Куренков.

Он подчеркнул, что правительственная комиссия возьмет на себя координацию работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось ранее, с момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудники МЧС РФ спасли 2237 человек от потопа. Эвакуировано в общей сложности 7248 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Нуждающиеся получили порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды.

Ранее председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.