Подрыв польской самоходки Krab в лесополосе под Запорожьем сняли на видео ВС РФ подбили польскую САУ Krab в боях на Запорожском направлении

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

AHS Krab

Российские военные поразили польскую самоходную артиллерийскую установку AHS Krab на огневой позиции ВСУ в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». Судя по видеозаписи, опубликованной авторами канала, гаубицу подбили дроном-камикадзе «Ланцет».

На кадрах из зоны боевых действий можно увидеть, что ВСУ разместили самоходку на окраине лесополосы. Противник замаскировал орудие при помощи веток, однако российские разведчики выследили гаубицу, после чего был нанесен удар.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По информации Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ. Всего за период с 17 по 23 сентября российские войска нанесли 12 групповых ударов по объектам инфраструктуры ВСУ. В результате атак были уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.

Кроме того, военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения скоплений бойцов ВСУ в районе Клещеевки на севере ДНР. По словам журналиста, ВСУ несут огромные потери на этом участке фронта.