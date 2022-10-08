Подрыв Крымского моста: что известно на данный момент

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Утром 8 октября на одном из участков Крымского моста было зафиксировано возгорание цистерны с топливом. Два автомобильных пролета моста частично обрушены, однако судоходные арки моста не были повреждены.

Взрыв

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. СК возбудил уголовное дело.

На кадрах, опубликованных через несколько часов после инцидента, показано, как грузовик, двигавшийся по мосту, внезапно взорвался, также видны огонь и осыпающиеся осколки.

Пожарные устранили открытое горение цистерн с топливом около 10 утра, кроме того, сотрудники экстренных служб потушили пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей. При этом в ВСС подчеркнули, что госимущество, как правило, не страхуется.

Транспортное сообщение

Инцидент с топливной цистерной на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Власти сообщили, что в настоящее время готовится запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева. По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, паромная переправа находится в состоянии готовности к запуску, а все логистические схемы на случай ЧС отработаны.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что масштабы повреждений на Крымском мосту в ближайшее время оценят эксперты. Он указал, что визуально цела одна автомобильная нитка, проходящая из Керчи в Тамань, однако произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, следующей из Краснодара в Керчь.

В Краснодарском крае также организовали стоянки для водителей, направлявшихся на полуостров. Специальные места появились в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна. Вскоре там планируют развернуть полевые кухни и установить туалеты.

Все поезда на крымском железнодорожном направлении были отменены, о чем сообщила РЖД. Продажа билетов также была приостановлена. Представители оператора отметили, что пассажиры, чья поездка была отменена, могут вернуть деньги.

Минтранс РФ приступил к оценке повреждений, объемов, а также сроков восстановительных работ на Крымском мосту. В министерстве также поручили задействовать новые логистические схемы с целью поддержания населения и экономики Крыма товарами.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин после ЧП поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев. Последние двое уже выехали на место происшествия.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте Украину. По его словам, «за 23 года хозяйствования в Крыму вандалы не построили ничего, но сумели повредить российский мост».

Сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что российские ведомства, в том числе Министерство обороны, дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту. Законодатель предположил, что за произошедшим стоит не только Украина, но и Запад.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом. Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный».

Последствия для граждан

В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили, что продовольственный рынок региона «насыщен в полном объеме». Торговые сети и магазины продолжают работу в штатном режиме. Однако ведомство все же решило ограничить продажу товаров «бакалейной группы».

Аксенов обратился к владельцам отелей и руководителям санаториев, попросив их продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в местах, где они разместились. Он заверил, что все затраты компенсируют власти полуострова.

Минэнерго РФ подчеркивает, что Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, кроме того, в регионе идет работа по обеспечению проложения подвоза. В то же время на некоторых АЗС в Крыму образовались очереди за топливом. Один из местных жителей рассказал, что водители стоят, поскольку переживают, что не будет больше топлива, потому что его перевозили по Крымскому мосту.