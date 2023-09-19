Подрыв гаубицы М777 на позициях ВСУ под Херсоном сняли на видео ВС РФ поразили гаубицу М777 на позициях ВСУ под Херсоном дроном «Ланцет»

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар по огневой позиции Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». В результате атаки с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» была уничтожена гаубица M777.

На видеозаписи из зоны боевых действий можно увидеть, что ВСУ развернули орудие в лесополосе и активно вели огонь. Российские военные вычислили расположение противника и нанесли удар дроном-камикадзе. Аппарат сработал в нескольких метрах от гаубицы, но взрывная волна достигла цели. После атаки на позициях украинских войск начался пожар.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в районе села Работино подразделения Вооруженных сил России обнаружили и ликвидировали колонну украинской бронетехники.

Кроме того, ВС РФ отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, а также нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Белогорья и Новоданиловки.

Всего за сутки, по данным Минобороны РФ, российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. В результате боестолкновений были ликвидированы около 625 бойцов украинской армии, уничтожены два склада с боеприпасами и три пункта управления теробороны ВСУ.