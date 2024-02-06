Подрыв американской БМП Bradley на мине в Авдеевке попал на видео

Фото: U.S. Department of Defense/via Global Look Press

БМП Bradley

Подрыв американской БМП Bradley украинских военных на мине в Авдеевке попал на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовал военкор Федор Громов. По его словам, в боевой машине находились военнослужащие 47-й бригады ВСУ.

На кадрах видно, как БМП подрывается на мине, отъезжает на обочину и останавливается. После этого из машины вылезают двое украинских военных и сбегают. По словам военкора, как минимум еще один боец ВСУ «остался догорать» в подбитой Bradley.

Журналист уточнил, что видео было снято на южном плацдарме ВС РФ в Авдеевке. По его словам, военные ВСУ на Bradley пытались выбить российских бойцов из застройки на окраинах города.

Ранее Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал видео с ударом по украинскому танку Т-64 на Херсонском направлении. Российские десантники поразили боевую машину ВСУ на правом берегу Днепра с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Минобороны РФ ранее опубликовало видео с боевой работой экипажей Су-25 по целям противника в зоне СВО. На кадрах показано, как штурмовая авиация ВКС ликвидировала опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. После нанесения удара летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.