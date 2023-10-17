Подрядчик сбежал в тайгу после срыва строительства школы в Бурятии Babr Mash: в Бурятии задержали сорвавшего сроки строительства школы подрядчика

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Полиция нашла в забайкальской тайге генерального директора компании «Витим» Солбона Дашицыренова, который пытался скрыться после срыва сроков строительства школы в Бурятии, пишет Telegram-канал Babr Mash. Пока он прятался в лесах, его сообщник, по предварительным данным, уже сбежал в Корею.

По информации канала, на возведение нового учебного заведения на 450 мест в Сосново-Озерском из бюджета выделили 496 млн рублей. Подрядчик закупил дешевый бетон и подделал бумаги. Это позволило ему присвоить 35 млн сэкономленных рублей, пишет Babr Mash. По версии следствия, Дашицыренову помогал ранее судимый за мошенничество родственник — сын спикера Народного хурала Тушин Доржиев.

Ранее сообщалось, что бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий и в заключении незаконных контрактов. По данным следствия, в 2021 году между Минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт, по которому бизнесмен должен был рекультивировать свалку в поселке Усть-Баргузине. Матвеев для проведения внешней экологической экспертизы незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем.