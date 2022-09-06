Подруга выжившего на Камчатке гида высказалась о его профессионализме «Известия»: выживший на вулкане гид относился к безопасности туристов серьезно

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Подруга Ивана Алабугина, гида, выжившего на Ключевском вулкане, рассказала в интервью «Известиям», что тот был профессионалом, который ответственно подходил к безопасности группы. По ее словам, она сама была свидетелем, как он отказался рисковать в одном из походов.

Он всегда готов помочь и грамотно проинструктировать. Он всегда стрессоустойчивый, у него прекрасные лидерские качества, — заверила девушка.

Она добавила, что во время похода на Белуху в 2020 году группа уговаривала Алабугина штурмовать вершину горы, но гид не стал рисковать и повел туристов на спуск, поскольку до этого два дня шел сильный снегопад.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Еще один альпинист потерял сознание, гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек.

Ранее сообщалось, что гид, который выжил при подъеме, работал в компании больше пяти лет. На странице турфирмы его характеризуют как «матерого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом». Сообщается, что он руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов. Друзья гида убеждены, что он никогда бы не стал рисковать жизнью людей и не мог допустить нарушения техники безопасности.

Ранее стало известно, что закрылся офис организовавшей смертельную экспедицию на Камчатку турфирмы «Экстрим тайм». По словам местной жительницы Анастасии, после 3 сентября офис организации так ни разу и не открылся. Она добавила, что в день трагедии фирма закрылась около 18 часов, хотя обычно сотрудники находились внутри до 22 часов.