Российский подросток вообразил себя Гитлером В Нижегородской области подросток заставлял детей скандировать лозунги нацистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из школ города Кстово в Нижегородской области десятиклассник представлялся Адольфом Гитлером, требуя от пятиклассников приветствовать его поднятием руки, сообщает Telegram-канал «Ньюсач». Это заметила учительница и передала информацию директору, а тот сообщил о происходящем в полицию.

На допросе 16-летний школьник рассказал, что пытался таким образом отвлечь шумных детей, которые мешали ему выполнять домашнее задание. В отношении него составлен административный протокол за «публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Ранее в Челябинске произошел инцидент со зданием автосалона. Электронное табло на строении, на котором демонстрируют рекламные ролики, окрасилось в цвета украинского флага. На полотне также появился лозунг, признанный в России нацистским.

В конце апреля солист группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию во время выступления нацистской символики. Сам музыкант заявлял, что его метал-группа не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается. По его словам, претензии могли возникнуть к «черепам и костям» на одежде.