В Петербурге мальчик закидал машину снежками и был избит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который избил на улице 10-летнего мальчика, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Петербуржец напал с кулаками на ребенка после того, как тот закидал снежками его автомобиль.

Инцидент произошел вечером 10 декабря на проспекте Энергетиков. Находящемуся за рулем Volkswagen Tiguan мужчине не понравилось, что школьники бросаются снежками в проезжающие машины. После чего он остановился, ударил одного из подростков и уехал. В полицию обратился отец пострадавшего мальчика.

Нападавшего задержали на Ладожском вокзале. Им оказался 39-летний житель Красногвардейского района. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил 12-летнего школьника за то, что он приставал к его дочери. Отец девочки подъехал к группе подростков на автомобиле, после чего вышел и напал на одного из них. Очевидцы рассказали, что мужчина избивал ребенка руками и ногами. После нападения мальчику потребовалась медицинская помощь. Врачи зафиксировали у него ушибы мягких тканей. Госпитализация не понадобилась.