Подросток загорелся во время празднования своего дня рождения В Воронежской области подросток загорелся на своем дне рождения

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В Воронежской области празднование дня рождения чуть не закончилось трагедией для именинника — 17-летний подросток загорелся, когда его поздравляли друзья. Он рассказал «360», что друзья облили его шампанским и обсыпали мукой, которая попала на праздничный торт со свечами. Огонь сразу же перекинулся на одежду мальчика, но подросток успел быстро ее скинуть и потушить пламя.

Мне было 17 лет вчера, вот друзья решили поздравить. Произошел форс-мажор, когда меня обсыпали мукой, мучная пыль попала на огонь и загорелась. Но я быстро сбросил верхнюю одежду, все в порядке, не пострадал. Мука в поздравлении друзей была запланирована, но они не думали, что пыль попадет на огонь, — пояснил подросток.

Подростка обсыпали мучной пылью в тот момент, когда он задувал свечи на торте. Мальчик отметил в беседе с изданием, что помощь медиков ему не потребовалась. Подросток добавил, что его удивило, как быстро видеозапись с дня рождения распространилась в социальных сетях.

В мае жительницу Симферополя во время празднования ее дня рождения окунули лицом в торт, в котором находился штырь для поддержания формы кондитерского изделия. В результате девушка повредила глазницу.