Подросток взорвал петарду над головами посетителей ТРЦ в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде полицейские ищут подростка, который поджег петарду и бросил ее с пятого этажа в торгово-развлекательном центре «Небо», сообщает NN.RU. Видео инцидента появилось в соцсетях, после чего полиция начала проверку, отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Молодой человек в компании сверстников находился на пятом этаже центра, где располагается фудкорт. В какой-то момент он поджег петарду и бросил ее на первый этаж. Пиротехническое изделие взорвалось еще во время падения, благодаря чему никто не пострадал, петарда летела прямо на головы посетителям на первом этаже ТРЦ.

Теперь в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Личности юноши и его окружения пока не установлены.

Ранее в Новгородской области задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя, который, по версии следствия, выстрелил из охотничьего ружья в дверь отдела полиции и сбежал. Молодой человек при задержании заявил, что оружия у него нет, а звук выстрела был вызван петардой, которую он бросил у двери отделения.