Подросток выстрелил в трамвай во Владивостоке Подросток выстрелил из пневматики в окно трамвая во Владивостоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии. Сотрудники полиции организовали доследственную проверку.

В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города. Находясь на проспекте Мира, подросток попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону, — отметили в ведомстве.

Ранее двенадцатилетний подросток погиб при стрельбе в школе финского города Вантаа. Тяжело ранены еще двое детей. Стрелком оказался шестиклассник, он сбежал после нападения, его задержали спустя примерно час в Хельсинки. При ребенке было оружие, при этом он не оказал сопротивления. Указывается, что школьник использовал лицензированный пистолет, который принадлежит кому-то из близких родственников.

В феврале Telegram-канал Baza информировал, что в Ижевске уголовное дело о призывах к теракту завели на восьмиклассницу, которая часто смотрела в интернете ролики про нападения на школы. По его информации, при обыске дома у 14-летней ученицы нашли дневник, в котором она писала о желании найти сообщника, чтобы устроить стрельбу в учебном заведении.