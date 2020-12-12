Подросток впал в кому после конфликта с продавцом в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/5f8b11be-3d57-11eb-9c72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске продавец магазина в ходе конфликта толкнул подростка. Тот впал в кому.

Как сообщает следственное управление по Новосибирской области, двое несовершеннолетних подростков катались на сноубордах возле магазина «Краски». Продавец решил прогнать их и, схватив одного, якобы столкнул с лестницы.

В результате падения ребёнок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжёлом состоянии он сейчас находится в реанимации, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что следователи СК РФ в Новосибирске сразу же после этого организовали доследственную проверку. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа подростков избила женщину-таксиста. В ходе медицинского обследования было установлено, что женщине нанесли как минимум 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям. Медики диагностировали у пострадавшей множественные ушибы и разрыв века.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за угон автомобиля с применением насилия.

Ранее NEWS.ru писал, что пятеро человек предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в похищении и лишении свободы нескольких десятков пострадавших. Людей они удерживали в центре реабилитации алко- и наркозависимых.