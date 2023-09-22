Подросток в Томской области пытался совершить диверсию на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томской области задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Как отмечается, несовершеннолетний планировал совершить диверсию на перегоне между станциями «Томск-1» и «Томск-2».

В сентябре 2023 года на перегоне станций «Томск-1» и «Томск-2» несовершеннолетний за денежное вознаграждение пытался поджечь релейный шкаф при помощи бутылки с зажигательной смесью («коктейль Молотова»), — говорится в сообщении.

Подозреваемому уже предъявили обвинения и заключили под стражу. Дело взяли на контроль в руководстве следственного управления.

Ранее студент колледжа и его девушка в Кемеровской области сознались в массовых поджогах на железных дорогах. Пара призналась в поджогах релейных шкафов, электроустановок и вагонов-цистерн. Сейчас злоумышленники под арестом. Против них завели несколько уголовных дел, также о диверсии.

До этого попытка диверсии была зафиксирована на железной дороге в Брянской области. Неизвестный повредил оборудование, отвечающее за перевод стрелки. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.