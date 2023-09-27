Подросток в Приангарье попробовал неизвестный галлюциноген и выпал из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области 15-летний подросток разбился насмерть в результате падения из окна второго этажа, сообщает «КП — Иркутск» со ссылкой на информацию регионального уполномоченного по правам ребенка Татьяны Афанасьевой. Уточняется, что школьник употребил неизвестный галлюциногенный продукт.

Как рассказала детский омбудсмен, подросток был в компании друзей и решил употребить неизвестный продукт, который приобрел его знакомый. После этого у мальчика начались галлюцинации, он перестал что-либо осознавать и контролировать свое поведение и в результате выпал из окна. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, школьник скончался в больнице, не приходя в сознание.

Погибший мальчик характеризуется с положительной стороны. На профилактическом учете не состоял, в поле зрения полиции не попадал. Рос в благополучной семье, где для него были созданы все необходимые условия, — сообщила Афанасьева.

Омбудсмен рассказала, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют состав употребленного вещества.

Ранее подросток в Москве попал в реанимацию после того, как с другом употребил литр водки вместе с психотропными препаратами. Шестиклассника госпитализировали с сильнейшим отправлением.