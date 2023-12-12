Подросток в Первоуральске бросился под машину Подросток в Первоуральске бросился под машину и скрылся при попытке помочь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Подросток бросился под машину на проспекте Ильича в городе Первоуральск в Свердловской области, сообщает Youtube-канал «Телекомпания Первоуральск». После происшествия юноша поднялся и вернулся на тротуар, где упал и какое-то время лежал без движения. Когда водитель автомобиля попытался к нему подойти — молодой человек скрылся в переулке.

В ГИБДД отметили, что пострадавший, 17-летний юноша, на момент ДТП был трезв. Причины такого поведения выясняются, проводится проверка.

Ранее мужчина попал под автобус на юго-востоке Москвы. После ДТП он попытался убежать с места аварии, не дожидаясь экстренных служб. О мотивах его поступка ничего узнать не удалось.

До этого электричка в Санкт-Петербурге насмерть сбила мужчину в наушниках, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение, однако это не помогло, и человека на путях задело по касательной. Похожий случай произошел в Краснодаре, но трагедии удалось избежать: женщина упала на рельсы под трамвай, водитель успел экстренно затормозить.