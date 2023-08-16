Подросток устроил стрельбу по детскому саду из окна квартиры В Уфе подросток устроил стрельбу по детскому саду из окна квартиры

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Уфе 15-летний подросток устроил стрельбу из окна квартиры в сторону расположенного напротив дома детского сада. Происходящее смогла снять на видео соседка, сообщает «360». Местная жительница рассказала изданию, что позже остановила подростка в подъезде и спросила его о произошедшем.

Как уточняет издание, женщина поинтересовалась у парня, он ли стрелял в сторону детского сада, и потребовала дать номер родителей. Подросток отказался называть номер отца или матери, но признался, что стрельбу устроил действительно он. Парень пояснил, что делал это со скуки и не целился в окна.

В региональном главке МВД уточнили, что разбираются в случившемся. Личность стрелка уже установили. По предварительным данным, подросток взял пневматический пистолет отца без разрешения. Оружие было направлено на экспертизу, расследование продолжается.

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка ранее устроила стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь», чтобы выбраться из запертой квартиры. Живущим по соседству людям она заявила, что ее взяли в плен. Соседи вызвали полицию, но, когда сотрудники МВД прибыли на место, девушка открыла стрельбу по входной двери.