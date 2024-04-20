Подросток устроил смертельное ДТП с тремя погибшими в Адыгее

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В Адыгее произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели», в результате которого погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального МВД. По предварительным данным, на 39-м километре автодороги А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск 17-летний подросток за рулем Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

Полиция выясняет обстоятельства тяжкого ДТП в Теучежском районе (автодорога А-160), в котором погибли три человека. <...> По предварительной информации, 17-летний житель Теучежского района, находясь за рулем автомобиля «Гранта», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой «Газелью» под управлением 40-летнего жителя города Краснодара, — сказано в сообщении.

В результате аварии погибли водитель Lada Granta и двое его пассажиров возраста 17 и 18 лет. Водителя «Газели» доставили в больницу Краснодара. Детали ДТП выясняются.

Ранее на трассе Уфа — Оренбург произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа. В результате ДТП погибли пять человек, еще двоих пострадавших госпитализировали. Согласно предварительной информации, водитель легковушки допустил столкновение с фурой, которая совершала разворот.