Подросток умер в Татарстане после отказа в госпитализации из-за судорог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток в Татарстане скончался на следующий день после того, как врачи отказали ему в госпитализации из-за сильных судорог шеи, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, 16-летний юноша часто обращался к медикам и жаловался, что недуг мешает ему спать и жить, в последний раз он обратился к медикам 27 октября, никаких патологий тогда обнаружено не было, и врачи посчитали, что ложиться в больницу нет необходимости.

По данным канала, подросток состоял на учете у невролога, страдал сосудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями, часто обращался к врачам с жалобами на головные боли, боли в шее и животе. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 13-летний подросток умер в Свердловской области, надышавшись газом для заправки зажигалок. Мальчик пришел в гости к отцу с 16-летним приятелем. Подростки нашли старый баллон для заправки зажигалок и втянули в легкие его содержимое. Вскоре мальчик стал задыхаться. Друг позвал на помощь. Отец повез сына в больницу, но не довез: он умер от отека легких по дороге.

До этого ученик 10-го класса из Челябинской области впал в кому и умер после того, как сходил на тренировку по грепплингу. Что могло спровоцировать скоропостижную смерть молодого человека — неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.